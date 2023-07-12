حفرة بركانية في المكسيك تحتضن ملعب كرة قدم

أن يتواجد ملعب كرة قدم في حفرة بركانية فهذا أمر غير مألوف على الإطلاق، لكن هذا هو المكان الذي يطلق فيه الحكم صافرة انطلاق المباراة في نهاية كل أسبوع على مشارف مكسيكو سيتي.

وقال اللاعب أدريان غارسيا البالغ من العمر 32 عاماً، والذي يعمل مصمم غرافيك، خارج ملعب كرة القدم: «إنه ملعب فريد»، مضيفاً: «من الجميل أن تأتي إلى هنا كي تنسى همومك وتسترخي مع الأصدقاء والعائلة».

ويرتفع بركان تيوكا الخامل نحو 2700 متر فوق مستوى سطح البحر في منطقة سوتشيميلكو الخضراء. وتلعب نحو 10 فرق من دوري الهواة في فوهة بركانها خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقال ممثل الدوري جويل بيسيريل إن عُمرَ الملعب «نحو 70 عاماً»، مضيفاً: «كانوا يحملونني إلى هنا عندما كنت طفلاً».