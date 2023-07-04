علماء يحاولون كشف لغز فيل دفن عام 1891

من المقرر أن يبدأ علماء آثار تحقيقاً للعثور على الموقع الذي يُقال إن أحد فيلة السيرك دفن فيه في بلدة بمقاطعة جلوسيسترشاير الإنجليزية منذ أكثر من 130 عاماً.

وتشير الأسطورة المحلية إلى أن الفيل دفن في كينجسوود في عام 1891. وينتمي الحيوان إلى حديقة بوستوك وومبويل، إذ يعد من أبرز ملامح «عرض الوحش» المتنقل. وسيجري أعضاء من شركة «ويسيكس أركيولوجي» مسحاً جيوفيزيائياً في محاولة لتحديد موقع الدفن الذي يُقال إنه في منطقة خيمة وايتفيلد أو كنيسة. وعلى الرغم من عدم وجود مصادر تاريخية تشير إلى الوفاة، يُقال إن الفيل نفق بسبب تسمم أوراق الطقسوس.