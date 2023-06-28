«مُعلم الكوميديا» ميل بروكس ينال «أوسكار» فخرية

مُنح المخرج والكوميدي الأميركي ميل بروكس، الذي سيبلغ 97 عاماً هذا الأسبوع، جائزة أوسكار فخرية عن مجمل مسيرته، إلى جانب نجوم آخرين بينهم الممثلة أنجيلا باسيت، وفق ما أعلنت الأكاديمية الهوليوودية أول من أمس.

وفاز فيلم بروكس الاستعراضي الشهير «ذي بروديوسيرز» عام 1967، الذي يسخر فيه من هتلر، بجائزة أوسكار عن أفضل سيناريو أصلي.

ويعد هذا المعلّم في السينما الكوميدية في هوليوود من القلائل الذين فازوا بجميع الجوائز القيمة في مجال الترفيه الأميركي: الأوسكار (في السينما)، وإيمي (في التلفزيون)، وتوني (في المسرح) وغرامي (في الموسيقى).

وسيتسلم بروكس الأوسكار الفخرية في حفل ينظم في الـ18 من نوفمبر المقبل، إلى جانب الممثلة أنجيلا باسيت.

واشتُهرت الممثلة الأميركية البالغة 64 عاماً بتجسيدها شخصية تينا ترنر في فيلم تناول سيرة المغنية ويحمل اسمها عام 1993، ورُشحت مرتين للأوسكار، آخرها هذا العام عن دورها في فيلم «بلاك بانثر: واكاندا فوريفر».

وعُرفت باسيت بأسلوبها الانتقائي في اختيار الأدوار، وأدّت دور البطولة في عدد من أفلام الحركة، بينها «أولمبوس هاز فالن»، و«ميشن إيمباسبل: فال أوت»، إضافة إلى مسلسل الرعب «أميريكن هورر ستوري»، حتى إنها وضعت صوتها على شخصية السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشال أوباما في «ذي سيمبسنز».

وتُمنح جوائز الأوسكار الفخرية كل عام في مراسم منفصلة عن حفل الأوسكار الذي ينظم عادة في مارس.

• ميل بروكس من القلائل الذين فازوا بجميع الجوائز القيمة في مجال الترفيه الأميركي.

• تُمنح جوائز الأوسكار الفخرية كل عام في مراسم منفصلة عن حفل الأوسكار الذي ينظم عادة في مارس.