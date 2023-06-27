مركز دبي المالي العالمي يستضيف «الكرنفال»

يستضيف مركز دبي المالي العالمي فعالية كرنفال عيد الأضحى في «جيت أفينيو»، خلال عطلة العيد، والتي ستقدم الكثير من التجارب المجانية الممتعة.

ومن خلال زيارة المنطقة D في «جيت أفينيو» يُمكن للزوار اختبار مهاراتهم عبر تجربة تشكيلة متنوعة من تحديات «جيم نيشن» التي تناسب الصغار والكبار، ويشمل ذلك لعبة صيد الضفادع ومعركة الحلقات و«دنك ماستر» وغيرها الكثير.

ويضم كرنفال عيد الأضحى أيضاً ألعاب الأحصنة الدوارة، وعروض السيرك، وعروض الترفيه الجوالة، وفرص لقاء والتقاط الصور مع شخصيات الكرنفال، وسط أجواء حافلة بالترفيه والتسلية والمرح.

وسيتسنى للزوار التواقين لقضاء عطلة العيد في أجمل الوجهات السياحية العالمية التوجه لاستشارة فريق موقع سفر شهير في الطابق الأرضي من مبنى البوابة لاكتشاف المزيد من الوجهات وعروض العيد التي تمكن الزوار من الاستمتاع بتجربة سياحية استثنائية. وفي حال قرر المحتفلون الاستمتاع بوجبات طعام شهية، فيمكنهم ارتياد مطاعم عدة في المركز لتناول أشهى المأكولات، والتي توفر قائمة متنوعة من الأطباق والنكهات من حول العالم مع لمسات ساحرة. ودعا مركز دبي العالمي الضيوف لاستكشاف وجهاته، إذ لا يكتفي باستقطاب الشركات العاملة ضمن قطاع الخدمات المالية فحسب، بل يمثل أيضاً وجهة حضرية نابضة تنسجم كُلياً مع رؤية دبي الفنية والثقافية والاجتماعية على مدار العام عبر توفير الأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية المتنوعة وتعزيز مفهوم الأجواء العائلية، بدءاً من المقاهي المحلية وصولاً إلى المطاعم الحائزة نجمة ميشلان والمتاجر والعلامات التي تلبي أذواق الجميع.