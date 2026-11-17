أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة للهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي ستكون اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر وحتى يوم الجمعة الموافق 4 ديسمبر 2026، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 7 ديسمبر 2026، وذلك احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد قيم الوحدة والانتماء والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وإنجازاته.

وأوضحت الدائرة أن العطلة تستثني الهيئات والدوائر والمؤسسات التي تضم فئات من الموظفين أو المنتسبين العاملين بنظام المناوبات، أو الذين ترتبط طبيعة وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تتولى كل جهة تحديد مواعيد العمل لهذه الفئات وفقاً لمتطلباتها التشغيلية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات العامة بكفاءة وانتظام طوال فترة العطلة.

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، معربةً عن اعتزازها بعيد الاتحاد الـ55، الذي يجسد مسيرة وطنية حافلة بالإنجازات، ويستحضر إرث الآباء المؤسسين وقيم الوحدة والانتماء التي قامت عليها الدولة، متمنيةً لدولة الإمارات دوام الأمن والاستقرار والازدهار، ومزيداً من التقدم والريادة في ظل قيادتها الحكيمة.