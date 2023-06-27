«سوبرمان» ورفاقه يعودون إلى «عالم وارنر براذرز»

أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عودة موسم «دي سي سوبر هيرو» ليتيح للضيوف الفرصة للاستمتاع بباقة من العروض والفعاليات الترفيهية المستوحاة من شخصيات «دي سي سوبر هيروز» التي ستتواصل حتى الثالث من سبتمبر المقبل. وسيتميز الموسم الجديد بعرض ترفيهي مباشر جديد، وعدد من الفقرات والأنشطة المميزة، وفرص اللقاء بشخصيات «دي سي سوبر هيروز» المحبوبة مثل «باتمان»، و«سوبرمان»، و«وندر وومان» التي ستنشر أجواء الفرح في أرجاء المدينة.

وتبدأ أجواء الموسم الاحتفالية منذ لحظة وصول الضيوف إلى عالم وارنر براذرز أبوظبي، إذ ستتألق الواجهة الأمامية للمدينة بأجمل التصاميم التي تعكس أجواء الموسم، والتي ستشكل خلفيات مميزة لالتقاط الصور التذكارية مع العائلة والأصدقاء. وعند الانتقال إلى داخل المدينة، سيستمتع الضيوف بمشاهدة الديكورات والتصاميم اللافتة المستوحاة من شخصيات «دي سي سوبر هيروز»، وتمثال «باغز باني» الشهير عند المدخل الذي سيتألق برداء سوبرمان.

وفي منطقة وارنر براذرز بلازا، سيشاهد الضيوف العرض الجديد الذي ينظم على مسرح بلازا، بمشاركة شخصيات «جستس لييغ» الشهيرة، والذي سينظم ثلاث مرات يومياً طوال فترة الموسم. وسيأخذ العرض الحضور في رحلة إلى عالم فريد من الترفيه والمغامرات، بصحبة فريق الأبطال «جستس لييغ» الذين يستعرضون قواهم الخارقة لمحاربة الأعداء من مجرمي وأشرار «سوبر فيلنز»، وحماية «ميتروبوليس» من قوى الشر.

وستستقبل «متروبوليس» هذا الموسم مجموعة من شخصيات وأبطال «دي سي سوبر هيروز» و«جستس لييغ»، بما في ذلك «سوبرمان» و«أكوامان» و«ميرا»، «ووندر ومان» و«غرين لانترين» و«ذا فلاش»، وغيرها من الشخصيات المحبوبة. كما سيتمكن الضيوف من المشاركة في مسيرة ميتروبوليس المميزة والتفاعل مع شخصياتهم المحبوبة من أصدقاء الطفولة في تجربة احتفالية مميزة. ويمكن للضيوف التوجه إلى «هول أوف جستس» لالتقاط الصور التذكارية مع فريق الأبطال «جستس لييغ»، كما يمكن لمحبي المغامرات المشاركة في البرنامج التفاعلي «تدريبات جرين لانترين» الذي يتيح لهم تعلم الأسرار والمهارات المطلوبة للانضمام إلى فريق «جستس لييغ»، والإسهام في تأمين وحماية شوارع ميتروبوليس من قوى الشر. وإضافة إلى ذلك، سيتمكن الصغار من المشاركة في ورشة عمل التزيين بالموزاييك، وقضاء أوقات ترفيهية مميزة في المدينة.