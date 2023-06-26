احتفالات العيد في دبي.. 8 أيام لا تفوّت في مدينة تنبض بالفرح

على وقع الفرح الذي سيتواصل حتى بعد المناسبة السعيدة، ستنبض دبي بالفرح على مدار ثمانية أيام ضمن احتفالات «العيد في دبي» التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على مستوى المدينة من 28 الجاري حتى السادس من يوليو المقبل.

وستحفل دبي ووجهاتها الترفيهية ومراكزها للتسوق ببرنامج حافل يرضي كل الأذواق، ويمكن الاستمتاع باحتفالات مجانية بالجملة في دبي خلال العيد، إذ يمكن للجميع التوجه إلى مراكز التسوق لمشاهدة العروض الموسيقية والاستعراضات التي تنشر الفرح. وستتضمن الاحتفالات الكثير من الفعاليات الترفيهية والحفلات، وعروض الألعاب النارية، والأنشطة وعروض التسوق، والعديد من السحوبات والجوائز، إضافة إلى النزهات العائلية في «عالم مدهش».

وتتزامن احتفالات عيد الأضحى مع عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لـ«مفاجآت صيف دبي»، لتكون بداية مثالية لموسم صيفي رائع في المدينة. وسيحيي النجمان حسين الجسمي وكاظم الساهر، حفلاً في كوكاكولا أرينا في الأول من يوليو المقبل، وفي مساء اليوم التالي، وفي المكان نفسه، سترّحب دبي بالفنان السعودي محمد عبده، لإحياء حفل لا ينسى في العيد.

وستتيح الفعاليات الاحتفالية بالعيد في دبي فرصة مشاهدة العديد من الفنانين الموهوبين والفرق الاستعراضية من أنحاء العالم، تحديداً على مدار 29 و30 الجاري في ابن بطوطة مول، وسيتي سنتر مردف، إذ تُنظم مجموعة من العروض الترفيهية والموسيقية الحية والفقرات الاستعراضية من الرابعة عصراً حتى 10 مساءً.

ويقدم ابن «بطوطة مول» مجموعة من العروض الموسيقية، والتي تبدأ مع المطرب ومؤلف الأغاني الكندي - اللبناني داني عريضي، يليه عرض لموسيقى الفيوجن العربية من تقديم الفنان زجزاج غانم. وستقدم الفنانة نغم الدعبل، أول عازفة قانون في الإمارات، مقطوعات عدة. وبعدها ستُقدم المغنية وكاتبة الأغاني الإماراتية علياء العلي (17 عاماً) عرضاً مبهجاً. وستختتم العروض في الليلتين مع عرض موسيقي حي بعنوان «A Celebration of Cultures»، والذي يضم مزيجاً من الاستعراض والموسيقى والفن.

وتبدأ الاحتفالات في 29 الجاري بسيتي سنتر مردف بعرض يقدّمه الفنان الموهوب صاحب خفة اليد والخدع البصرية Magical Most، يليه عرض موسيقي للمغني وكاتب الأغاني وعازف الجيتار الإماراتي الصاعد Not So Human. وستنتهي الأمسية بعرض لمدة ساعة للملحن والمغني الأردني عزيز مرقة، الذي يدمج بأدائه بين موسيقى الروك والجاز العربية.

وفي سيتي سنتر مردف، ستكون المتعة والفرح في انتظار المتسوقين مساء 30 الجاري مع فرقة «Urban Crew Flyers» من الفلبين المشاركين في برنامج «آسيا جوت تالنت»، والذين سيقدمون للجمهور استعراضاً يبدأ 4:15 عصراً، علاوة على عروض إضافية. فيما ستقدّم أصغر دي جي في دبي، دي جي ميشيل (11 عاماً)، باقة من الأغاني. وسيكون العرض الأخير في هذا اليوم مع نجم يوتيوب الإنجليزي كونور ماينارد.

وتُعد «دبي باركس آند ريزورتس» وجهة مميزة خلال عيد الأضحى، مع خمس ليالٍ من عروض الألعاب النارية التي ستنطلق الليلة.

ويمكن للمحتفلين أيضاً التوجه إلى دبي فستيفال سيتي لمشاهدة الألعاب النارية وهي تضيء سماء دبي بعد غد. كما سيُقام عرض الإضاءة والليزر «IMAGINE» يومياً، ابتداء من الغد.

وأعدت مراكز التسوق في المدينة الكثير من الفعاليات الترفيهية التي يمكن لجميع أفراد العائلة الاستمتاع بها، إذ يستضيف ميركاتو مول عرض السيرك Circus Fiesta يومياً من الغد وحتى التاسع من يوليو.

أما عشّاق الأبطال الخارقين، فيمكنهم للذهاب إلى «نخيل مول»، لتتاح لهم فرصة لقاء «سوبرمان» و«باتمان» و«وندر ومان» و«ذا فلاش».

كما توجد مفاجأة جميلة لمحبي سلسلة باتمان Batman: Legends of the Dark Knight في ابن بطوطة مول، وتحديداً في ردهتي الهند ومصر.

وتُعد مراكز التسوق في دبي المكان المثالي أيضاً للاستمتاع بالعروض التي تقدمها الفرق الإماراتية التراثية، وذلك في سيتي سنتر مردف، وسيتي ووك، ودبي فستيفال سيتي مول، وابن بطوطة مول في اليومين الأول والثاني من العيد، وسيتي سنتر ديرة، ونخيل مول، وسيركل مول، وذا أوتلت فيليدج وفستيفال بلازا مول في ثاني وثالث أيام العيد.

