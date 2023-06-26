3 أيام مع «الهمبا».. وخيرات الدار

تزينت منصات مهرجان المانجو بأصناف متنوعة من فاكهة الصيف اللذيذة، وعرضت خلال الحدث الذي اختتم أمس في مدينة خورفكان خيرات من مزارع الدار، على مدى ثلاثة أيام، ملأت خلالها روائح «الهمبا» جنبات المكان الذي استقطب جمهوراً من كل الأطياف. ونجح المهرجان في تسليط الضوء على أنواع كثيرة من المانجو، إضافة إلى إبراز منتجات أسر منتجة، عرضت ابتكارات مستخلصة من المانجو، إضافة إلى فواكه أخرى متنوعة.