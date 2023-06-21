الأنهار الجليدية في الهيمالايا تذوب بسرعة غير مسبوقة

خلصت دراسة علمية نُشرت نتائجها أمس، إلى أن الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا تذوب بسرعة غير مسبوقة بسبب تغير المناخ، ما يهدد إمدادات المياه لما يقرب من ملياري شخص.

فبين عامي 2011 و2020، ذابت الأنهار الجليدية بنسبة 65% أسرع مقارنة بالوتيرة المسجلة في العقد السابق، وفق الدراسة التي أجراها المركز الدولي للتنمية الجبلية المتكاملة. وقال المعدّ الرئيس للدراسة فيليبوس ويستر لـ«وكالة فرانس برس»: إن «ارتفاع درجات الحرارة يؤدي كما هو متوقع إلى ذوبان الجليد. لكن ما هو غير متوقع ومقلق للغاية هو السرعة» التي يحصل بها ذلك.

واستناداً إلى مسارات الانبعاثات الحالية، قد تفقد الأنهار الجليدية ما يصل إلى 80% من كتلتها الحالية بحلول نهاية القرن الجاري.