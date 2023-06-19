برازيليون يحققون حلمهم.. بالتحليق فوق الأهرامات

حلقت مجموعة من الطيارين المحترفين والمتحمسين فوق منطقة الأهرامات المصرية في الجيزة، مستمتعين بمنظر فريد من نوعه لإحدى عجائب العالم القديم.

وينظم الحدث، الذي يتيح للطيارين المشاركين الارتفاع فوق الأهرامات بنحو 200 متر، شركة سكاي ون المصرية المتخصصة في رياضة الباراموتور منذ عام 2017.

وأوضح المنظمون أن الذين شاركوا في حدث يوم الجمعة الماضي كانوا مجموعة برازيلية من طياري الباراموتور المحترفين الذين استمتعوا برؤية الأهرامات من أعلى، وسيستمتعون برؤية مماثلة لمدينة الأقصر ومنتجع مرسى علم على البحر الأحمر بمصر خلال الأيام المقبلة.

وقال السائح وطيار الباراموتور البرازيلي تياجو سا كارنيرو «حلم كبير أن أتواجد هنا، أنا وأصدقائي من بلدنا البرازيل، سعداء للغاية لأن يومنا جميل جداً، إذ تحقق حلم التحليق فوق الأهرامات». ومن المتوقع أيضاً أن تنظم شركة سكاي ون حدث «إيجيبت جيت» أو (بوابة مصر) الدولي الخامس في أكتوبر المقبل، إذ سيتمكن المشاركون من التحليق فوق الكثبان الرملية في محافظة الفيوم المصرية، إضافة إلى الأقصر والبحر الأحمر.