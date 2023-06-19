فيلم كوميدي يفوز بجائرة مهرجان أنسي للرسوم المتحركة

فاز فيلم «ليندا فو دو بوليه!» الكوميدي في مهرجان أنسي لأفلام الرسوم المتحركة في فرنسا، كما أعلن المنظمون أول من أمس.

وحصد الفيلم - وهو من إخراج كيارا مالتا وسيباستيان لودنباش - جائزة الكرستال الفضية في مهرجان أنسي، وهو من أبرز المهرجانات لأفلام الرسوم المتحركة.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم في المهرجان إلى فيلم «لي كاتر آم دو كويوت» للمخرج المجري آرون غودر، وهو عن أميركيين أصليين يحاربون إنشاء مشروع خط أنابيب نفط.

أما جائزة الجمهور فذهبت إلى فيلم «سيروكو إي لو روايوم دي كوران دير» للمخرج الفرنسي - البلجيكي بينوا شيو.

وحسب المنظمين، حظي المهرجان بحضور قياسي خلال الأسبوع الماضي، مع استقبال 15 ألفاً و820 شخصاً من 102 دولة.