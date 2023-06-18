2023 سيشهد زرع أول «رقاقة إلكترونية» في دماغ بشري

قال الملياردير إيلون ماسك، أمس، إنه يتوقع أن تبدأ شركته نيورالينك الناشئة المتخصصة في إنتاج الرقائق الإلكترونية التي يمكن زرعها في الدماغ، أول تجربة بشرية هذا العام.

وفي حديثه في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا في باريس، في بث شبكي عبر الإنترنت، قال ماسك إن شركة نيورالينك التي شارك في تأسيسها، تعتزم زرع رقاقة في دماغ مريض مصاب بشلل نصفي أو مصاب بشلل كامل.

ولم يحدد ماسك عدد المرضى الذين ستزرع شركته فيهم الرقائق أو المدة، لكن ماسك الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا للسيارات الكهربائية ولمنصة التواصل الاجتماعي «تويتر» ولشركة «سبيس إكس» لصواريخ الفضاء، قال: «يبدو أن أول حالة ستكون في وقت لاحق من هذا العام».

والشهر الماضي، قالت نيورالينك إنها حصلت على موافقة من إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف.دي.ايه) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وهي علامة فارقة بالنسبة للشركة الناشئة، في وقت تواجه فيه تحقيقات في الولايات المتحدة بشأن طريقة إجرائها للتجارب على الحيوانات.

وأقرت الإدارة في بيان سابق بأنها سمحت لشركة نيورالينك، بإجراء تجارب لزراعة الرقائق في الدماغ باستخدام ربوت للجراحة في التجارب، لكنها رفضت الإسهاب في التفاصيل. وقال خبراء لـ«رويترز» في وقت سابق، إنه إذا تمكنت نيورالينك من إثبات أن أجهزتها آمنة للبشر، سيستغرق الأمر بضع سنوات أو ربما أكثر من عقد للحصول على ترخيص بالاستخدام التجاري.