مفاجآت ريكسوس باب البحر في انتظارك خلال العيد

دعا ريكسوس باب البحر زواره للاحتفال بعيد الأضحى، حيث يقدم المنتجع الشامل الأمثل على الشاطئ في رأس الخيمة مجموعة من الفعاليات والأنشطة المثيرة المختارة بعناية لجميع الأعمار، ليكون وجهتك المثالية للاحتفال بالعيد برفقة العائلة والأصدقاء.

وسيحظى ضيوفنا بفرصة للانغماس بأجمل الأنشطة في الفترة من الأربعاء 28 يونيو حتى الأحد الثاني من يوليو، حيث العروض الأروع والمأكولات الشهية، وأجمل الأوقات في مسابح المنتجع، وكرنفال مخصص لأطفالنا الأعزاء، يتضمن عروضاً ترفيهية حية وبوفيه خاصاً لهم، فضلاً عن فرصة الفوز بإقامة مجانية في المنتجع.

سيحصل ضيوفنا خلال أول يومين من عيد الأضحى على فرصة تذوق حلويات العيد التقليدية في بهو الفندق، وهو ما يضفي أجواء من البهجة والسرور، كما ستتاح فرصة التقاط الصور التذكارية مع الصقر، لتوفير تجربة ثقافية تراثية.

وتستمر الاحتفالات مع وجبة العشاء الخاصة بمناسبة العيد في مطعم «سفن هايتس» حيث يمكن للنزلاء تذوق مجموعة من أطيب المأكولات الشهية التي تتماشى مع أجواء العيد الاحتفالية. ويعدكم ريكسوس باب البحر بأن يأخذكم في رحلة مثيرة يأسر بها جميع حواسكم خلال فترة عيد الأضحى.

كما يعود إليكم كرنفال ريكسي للأطفال هذا العيد، حيث يتم استقبال ضيوفنا أول يومي العيد في قاعة احتفالات كبيرة داخلية، حرصاً على صحتهم. وتجنباً لتعرضهم لحرارة الشمس، سيتمكن الأطفال من المشاركة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية الممتعة، بما في ذلك ألعاب متنوعة وعروض تفاعلية وألعاب هوائية فضلاً عن العديد من المفاجآت.

بالإضافة إلى ذلك، سيحظى النزلاء بفرصة الفوز بإقامة مجانية بالمنتجع، ما يضيف عنصر الإثارة خلال الاحتفال بعيد الأضحى. ونعدكم بالإعلان عن مزيد من التفاصيل الحصرية لمفاجآتنا خلال فترة إقامتكم في المنتجع، لأن أولويتنا دائماً ضمان إقامة لا تنسى في ريكسوس باب البحر لجميع ضيوفنا.