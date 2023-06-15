اختفاء اغنية "المجد لهونغ كونغ" الاحتجاجية من مواقع الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي

لم تعد أغنية احتجاجية شهيرة في هونغ كونغ متاحة منذ يوم الأربعاء على العديد من مواقع الموسيقى ومنصات التواصل الاجتماعي، بعدما طالبت الحكومة بأمر قضائي بحظرها.

ارتفعت شعبية نشيد "المجد لهونغ كونغ" خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية عام 2019، وتحول إلى نشيد احتجاجي.

وفي عام 2020 حظرت الحكومة شعار الاحتجاج "حرروا هونغ كونغ ، ثورة عصرنا" باعتباره شعارا انفصاليا وتخريبيا، واعتبرت الأغنية على نطاق واسع محظورة في المدينة حيث ضمت كلماتها أجزاء من الشعار.

تصدرت الأغنية قمة قائمة أغنيات آبل أي تيونز الأسبوع الماضي بعد أن طلبت حكومة هونغ كونغ من المحاكم أمرا قضائيا بحظرها "وأي أجزاء منها، سواء الكلمات أو اللحن.

لم تعد لأغنية متوفرة على منصات بث الموسيقى، مثل سبوتيفاي وآبل ميوزيك منذ يوم الأربعاء. كما لم يعد الإصدار الأصلي للحن متاحا على تطبيقات فيسبوك وانستغرام وغيرها.

ولم يتضح ما إذا كانت المنصات أزالت النشيد، أم أن منشئو المحتوى قد أزالوها.

وقال منشئوها، دي جي اكس، عبر فيسبوك إنهم "يواجهون مشكلات تقنية" واعتذروا عن هذه المشكلة "المؤقتة".