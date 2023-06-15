اكتشاف هيكل أغرب سحلية عاشت على الأرض

عثر باحثون في جامعة أسترالية على هيكل أحفوري لسحلية وصفوها بأنها «أكبر وأغرب سحلية عاشت على الإطلاق».

وكانت السحلية «تيليكا فرانجينز» كبيرة بحجم ذراع ومغطاة بدرع سميك، حسبما قال باحثون في جامعة فليندرز في بيان، أمس. وأضاف الباحثون أن السحلية عاشت خلال العصر الجليدي، إلى جانب الحيوانات الضخمة الشهيرة مثل الأسود الجرابية، والكنغر قصير الوجه.

وكانت «فرانجينز» أكبر 1000 مرة من سحلية الحدائق الأسترالية الشائعة التي تزن نحو غرامين، حسبما ذكرت الباحثة كايلا ثورن. وأضافت: «إنها تكشف أنه حتى المخلوقات الصغيرة كانت كبيرة الحجم خلال العصر الجليدي».

وتابعت ثورن أن فرانجينز كان لديها أيضاً «مظهر جانبي مكتنز ومسنن فريد من نوعه».