"أحبها كثيرا".. قتل والدته لسبب لايصدق

وجهت الشرطة الأمريكية تهمة القتل العمد لرجل قام بإغراق والدته في حديقة للتضحية بها من أجل إبعاد الشياطين عنه كما ذكرت وسائل إعلام.

واتصل إريك ميغان (34 عامًا)، برقم 911 للطوارئ صباح أول من أمس، وقال إنه قتل للتو والدته في ستيل ريفر بواسطة هاريبروك بارك ، حسبما ذكرت إدارة شرطة نيو ميلفورد.

وتم العثورعلى والدة ميجن، فيكتوريا بالمر "56 عامًا" في مكان الحادث، وتم نقلها فورا لى المستشفى حيث أعلنت وفاتها بعد فترة وجيزة.

واعترف الرجل دون تردد بالقتل، حيث برر ذلك بأن " الشياطين كانت تلاحقه منذ عدة سنوات".

وقال للشرطة ، "حاولت إغراق أمي" لإبعاد الشياطين، كما جاء في تقرير الاعتقال. وأضاف إنه لم يتمكن من النوم في الليلة السابقة "لأن الشياطين عذبته". ولكنه نفى أن تكون الشياطين هي من أمرته بقتل والدته أو غيرها من الناس.

وذكر تقرير الشرطة، أن ميغان قال إنه سار مع والدته إلى الحديقة في ولاية كونيتيكت من أجل "جعل الشياطين تتوقف" عبر "التضحية" بها، وفقًا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز"

واعترف ميغان أولاً بخنق القطط لذات السبب، لكنه قال إن ذلك لم يكن كافياً.

وورد في التقرير "عندما سئل عن سبب اختيار والدته،أجاب" لأنني أحبها أكثر من أي شيء آخر ". وكشف أنه "يشعر بالأمان الآن". كما سألت الشرطة ميغان عما إذا كان يعتقد أن ما فعله خطأ ، فأجاب: "لا".

وتم القبض على الرجل دون مقاومة ووجهت إليه تهمة القتل العمد، واحتجز بكفالة مليوني دولار. وجاء في شرح الشرطة لدوافع الجريمة أنه: " كان يعتقد أن والدته أحبته كثيرًا لدرجة أنها كانت على استعداد للتضحية بنفسها لإنقاذه".

من المقرر أن يمثل ميغان ، الذي كان يتلقى علاجًا للصحة العقلية ، أمام المحكمة العليا في ليتشفيلد في 7 يوليو.