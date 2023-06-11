10000 شخص في احتفالية «الإمارات تحب الفلبين»

أكدت مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، حصة بنت عيسى بوحميد، أن «دولة الإمارات منذ تأسيسها قدمت نموذجاً عالمياً استثنائياً باحتضانها مختلف الثقافات والحضارات، وتعاونها مع مختلف الدول الصديقة والشعوب بمختلف معتقداتهم وأطيافهم، إذ تحرص قيادة الدولة على ترسيخ أفكار التسامح والتآخي، ونبذ كل أشكال العنف والكراهية في العالم، عبر احتضان مجتمع متناغم ومزدهر يعيش في رخاء تام، وأمن وأمان لا مثيل لهما».

وأضافت خلال احتفالية في مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة مرور 125 عاماً على استقلال الفلبين: «نحتفل معاً اليوم بتاريخ غني ومشرق، ومسيرة متواصلة منذ عقود تجمع بين دولة الإمارات والفلبين، وهو ما يجسد حرص الإمارات على تعزيز قيم الأخوة والصداقة والإنسانية مع مختلف شعوب العالم ودوله كافة، من خلال الاحتفال بالثقافات المختلفة والحضارات المتنوعة».

ونظم الاحتفال الجماهيري الضخم للجالية الفلبينية في دولة الإمارات الذي حضره نحو 10 آلاف شخص، صفحة «الإمارات تحب الفلبين»، بالتعاون مع «تي إف سي»، أكبر شبكة تلفزيونية في الفلبين.

وأشادت حصة بوحميد، بدور الجالية الفلبينية في الدولة، مشيرة إلى أن «الفلبين، الدولة التي تتمتع بتاريخ غني وحاضر مشرق ومستقبل واعد، لعبت دوراً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة التي تنتهجها الإمارات ضمن مختلف القطاعات، إذ قدّم المجتمع الفلبيني من خلال ثقافته النابضة بالحياة وأخلاقياته ومثابرته في العمل مساهمات كبيرة شكلت بصمة واضحة في مسيرة الدولة وتقدمها وتطورها المتواصل».

تعاون

من جانبه، قال سفير جمهورية الفلبين لدى دولة الإمارات ألفونسو فرديناند: «نحتفل بمرور 125 عاماً على استقلال الفلبين في الوقت الذي تستمر الجالية الفلبينية في الإمارات بتحقيق الازدهار والنجاح، مدفوعة بشراكة قوية بين البلدين، مبنية على الصداقة والتعاون والأخوة».

وأضاف: «بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ودعم سموه الكامل وتقديره لمساهمات الشعب الفلبيني في اقتصاد الدولة، باعتبارهم شريكاً في مسيرة التنمية وجزءاً مهماً من نسيج المجتمع متعدد الثقافات والنابض بالحياة؛ أصبح الفلبينيون اليوم يختارون الإمارات موطنهم الثاني بعد وطنهم الأم الفلبين».

خطوة إضافية

ويمثل الاحتفال خطوة إضافية في مسيرة دولة الإمارات الريادية في تعزيز أواصر الأخوة والتعايش والتلاقي بين مختلف الشعوب ومع كل الدول الصديقة والشقيقة حول العالم، إذ تواصل الإمارات مساعيها وجهودها الإقليمية والعالمية لترسيخ مفاهيم التسامح وقيم العيش المشترك بين كل الحضارات والشعوب والثقافات حول العالم عبر مشاركتهم احتفالاتهم ومناسباتهم الثقافية والوطنية، والتضامن معهم على المستويات كافة.

كما يعكس احتفال الجالية الفلبينية بالدولة اليوم رؤية الإمارات وحرصها على تحقيق مستهدفات استراتيجية القوة الناعمة التي ترسخ إطاراً واضحاً للدبلوماسية الشعبية والثقافية في الدولة، وتعزز مكانتها لاعباً أساسياً على مستوى الدبلوماسية الدولية.

وتضمنت الفعاليات التي استمرت على مدار يوم كامل سلسلة من الأنشطة الترفيهية والمسابقات والألعاب، إضافة إلى مجموعة من العروض الفنية والاستعراضية المميزة والمسيرات الاحتفالية التي تعبر عن الثقافة الفلبينية بمختلف جوانبها.

حضر الاحتفال نخبة من الشخصيات البارزة في المجتمع الفلبيني، وعدد من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع والعائلات المقيمين في الدولة، إضافة إلى عدد من المشاهير والمؤثرين والشخصيات العامة، ومجموعة من الممثلين والمغنين الفلبينيين.

علاقات تاريخية

أخذت العلاقات الثنائية التاريخية بين دولة الإمارات والفلبين طابعها الرسمي في أبريل عام 1974، إذ سعت الدولتان إلى تعزيز علاقتهما الثنائية عبر تبادل الزيارات بين المسؤولين، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الشاملة بينهما، بما انعكس على نمو مستويات التبادل بين البلدين.