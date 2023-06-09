«قلب الشارقة».. متحف مفتوح

تبدو منطقة «قلب الشارقة» كما لو أنها متحف مفتوح، إذ بها أكبر مشروع تطوير وترميم تراثي في المنطقة، وتستمر الفترة الزمنية المخططة لتنفيذ المشروع 15 عاماً، إذ من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2025 بإحياء المنطقة والارتقاء ببنيتها، كي تصبح وجهة ثقافية نابضة بالحياة، من خلال ترميم المباني التاريخية، وإنشاء مبان جديدة ذات هندسة معمارية تقليدية في شكل فنادق ومطاعم ومقاه ومعارض فنية وأسواق، لتتيح للجيل الحالي والأجيال المقبلة فرصة التعرف إلى تاريخ إمارة الشارقة الاجتماعي والثقافي.