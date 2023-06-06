جيسون أرو ينضم إلى «هاملتون» في عرضها بأبوظبي

أعلن منتجو مسرحية هاملتون الموسيقية الحائزة على جوائز توني وغرامي وأوليفييه وبوليتزر، عن انضمام الممثل جيسون أرو للعب دور ألكسندر هاملتون خلال الجولة العالمية للمسرحية في ظهورها الأول في أبوظبي في يناير المقبل.

وقال منتج الجولة العالمية للمسرحية مايكل كاسل: «يسرنا اختيار أرو لتقديم شخصية ألكسندر هاملتون مجدداً بعد أن قدم أداءً مميزاً نال إعجاب الجمهور في أستراليا ونيوزيلندا. ونتطلع قدماً لإتاحة العرض أمام المزيد من الجماهير خلال جولة هاملتون العالمية».

من جانبه، قال الممثل جيسون أرو: «يسعدني الحصول على هذه الفرصة لمواصلة أداء أحد أبرز الأدوار في عالم المسرح. وشكل اختياري لتقديم شخصية ألكسندر هاملتون نقطة تحول بارزة في مسيرتي المهنية، وأطمح إلى مواصلة التعلم من هذه الشخصية».

وأضاف «كان تفاعل الجمهور مع المسرحية رائعاً في أستراليا ونيوزيلندا، ولا يسعني الانتظار حتى تقديم هذه الشخصية للجمهور في أنحاء العالم».

ومن المقرر الإعلان عن كامل طاقم التمثيل خلال الأشهر المقبلة. وتعرض الجولة العالمية الأولى من نوعها لمسرحية هاملتون حالياً في سبارك أرينا في أوكلاند، ومن المقرر أن تنطلق على مسرح سولير في مانيلا في سبتمبر المقبل، وذلك قبل العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط في الاتحاد أرينا أبوظبي في يناير المقبل.

وعُرضت المسرحية للمرة الأولى في أغسطس 2015 على مسرح برودواي، ونالت إعجاب النقاد والجماهير، ما أكسبها شهرة عالمية لتُقدم على مسارح ويست إند الشهيرة في لندن ومسارح أسترالية وألمانية، بالإضافة إلى عرضها في نيوزيلندا. وتعرض المسرحية للمرة الأولى في الفلبين قبل العرض الأول المقرر في أبوظبي. وتروي هاملتون من خلال مزيج من موسيقى الهيب هوب والجاز والآر آند بي وأجواء برودواي المميزة، قصة ألكسندر هاملتون، أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، بأسلوب موسيقي مبدع انعكست تأثيراته العميقة على الثقافة والسياسة والتعليم.

وتستند المسرحية الموسيقية في أحداثها إلى السيرة الشهيرة التي كتبها رون تشيرنو بأسلوب معاصر ليعبر عن البيئة الأميركية في عصر هاملتون، وهي من تأليف وألحان لين مانويل ميراندا، وإخراج توماس كايل، بالتعاون مع مصمم الرقصات الشهير آندي بلانكنبوهلر وأليكس لاكاموار، الذي تولى مهمة الإشراف الموسيقي.

ونالت المسرحية التي أظهرت عبقرية الموسيقي الأميركي لين مانويل ميراندا، شعبيةً لدى عشاق الفن حول العالم منذ عرضها للمرة الأولى، إذ حصدت العديد من الجوائز، من بينها 11 جائزة توني وسبع جوائز أوليفييه وجائزة بوليتزر لأفضل عمل درامي وجائزة غرامي لأفضل ألبوم مسرحي موسيقي في عام 2016.

• منتج المسرحية:«نتطلع لإتاحة العرض أمام المزيد من الجماهير خلال جولة هاملتون العالمية».