وجهة جديدة للفرح في دبي.. على مساحة 40 ألف قدم

أعلنت «الغُرير للعقارات» عن أن مجمع جليتش، أحدث وأحد أضخم الوجهات الترفيهية الداخلية المخصصة للعائلات في دبي، سيفتح أبوابه للجمهور في مركز الغُرير في منطقة ديرة في 19 الجاري.

وأوضحت أن المجمع سيضم 30 مركزاً ترفيهياً تفاعلياً تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة المسلية للزوار من جميع الأعمار.

ويمتد المجمع على مساحة 40 ألف قدم مربعة في الطابق الثاني من مركز الغُرير. ويتيح «جليتش» للزوار الاستمتاع بباقة من الأنشطة.

وقال نائب الرئيس لقسم الترفيه والتسلية في «جليتش» بيرت جروجور: «يسرنا افتتاح المجمع الذي يرتقي بتجارب الوجهات الترفيهية إلى مستويات غير مسبوقة، انسجاماً مع سعينا لتقديم تجارب فريدة وغامرة تتيح للزوار التعبير عن حماسهم الداخلي والاستمتاع بأجواءٍ مسلية لا تُضاهى». وأضاف «نركز في (جليتش) على توفير تجارب المغامرة والأنشطة الحيوية في مراكز مزودة بأحدث التجهيزات، لنضمن لأفراد العائلة فرصة قضاء أجمل الأوقات معاً».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة للعقارات السكنية والتجارية لدى شركة الغُرير للعقارات أنور أتاري: «تطورت المراكز التجارية العصرية وتجاوزت مجرد كونها مراكز تسوق، إذ أصبحت تشمل مراكز ترفيه ومساحات اجتماعية للتواصل والتسلية. ونعتزم البقاء في طليعة المجمعات الترفيهية من خلال سعينا المستمر لمنح العملاء عروض جديدة ومبتكرة بعيدة عن المنهجيات التقليدية في هذا المجال، ولذلك نحرص على تصميم وجهاتنا بشكلٍ مختلف ومميز لمواكبة احتياجات الجيل الجديد وتجاوز توقعات العملاء».