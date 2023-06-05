أستراليا تعتزم إنشاء متنزه بحري بحجم إسبانيا

تعتزم أستراليا إنشاء متنزه بحري مماثل بالحجم لإسبانيا حول جزر نائية قبالة ساحلها الجنوبي الشرقي، كما أفادت الحكومة الأسترالية أمس. ويرمي المشروع إلى زيادة حجم متنزه «ماكواري آيلند مارين بارك» ثلاث مرات، ليصل بذلك إجمالي مساحة المنطقة المحمية إلى 475 ألفاً و465 كيلومتراً مربعاً. والإجراءات الوقائية تعني أن المنطقة «ستكون مغلقة بصورة تامة أمام الصيد، وأنشطة استخراج المعادن وغيرها من الموارد»، حسب وزيرة البيئة الأسترالية، تانيا بليبيرسك. إلا أن الصيد الذي يطال أسماك «باتاغونيا المسننة»، (وهي من الأسماك آكلة اللحوم)، يمكن أن يستمر. وتقع جزيرة ماكواري بين أستراليا والقارة القطبية الجنوبية، وتمثل موئلاً لطيور البطريق الملك، والفقمات ذات الفراء، إضافة إلى أنها تضم مركزاً علمياً.