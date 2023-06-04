علماء آثار يكتشفون قرية يرجع تاريخها لأكثر من 3000 عام شمال الصين

قال علماء آثار محليون إنه تم العثور على أنقاض قرية يعود تاريخها إلى أكثر من 3000 عام في مقاطعة «خبي» بشمال الصين.

وتغطي القرية التي تقع في قرية تشاوياو الحالية بمدينة «ووآن» مساحة نحو 220 ألف متر مربع، وتم بناؤها في منتصف عهد أسرة شانغ (1600-1046) قبل الميلاد.

وعثر العلماء في القرية متوسطة الحجم على أنقاض طرق، وخنادق، وأفران فخار، وممرات مائية، وأقبية وصفوف من المنازل، وقطع من الأعمال الخزفية، والفخار، ودبابيس شعر منحوتة من العظام، ودروع سلاحف كانت تُستخدم لأغراض العرافة والتكهن.

وإضافة إلى ذلك، تم العثور على نظام تدفئة داخل كل منزل، يُعتقد أنه نموذج أولي للـ«كانغ» الصيني التقليدي، أو منصة النوم المبنية من طوب الّلبِن.

وتم اكتشاف القرية بينما كان علماء الآثار يقومون بأعمال تنقيب في أطلال تشاوياو. ووفقاً لما ذكره وي شو قوانغ، رئيس قسم الأبحاث الأثرية لأسرتي شانغ وتشو في معهد الآثار الثقافية وعلم الآثار بمقاطعة خبي، فربما كانت القرية حاضرة قبيلة أو مملكة في ذلك الوقت.

وأشار وي إلى أن تصميم أطلال القرية كان معقولاً، في حين أن نظام التدفئة يمكن أن يساعد الباحثين على فهم التغيرات في البيئة في منتصف عهد أسرة شانغ، وكذلك الإجراءات المتخذة في شمال الصين للمساعدة في الحفاظ على الدفء.