الاحتباس الحراري يدفع الأسماك إلى «الهجرة» للمياه الباردة

توصلت الأبحاث إلى أن تجمعات الأسماك صارت تنتقل إلى المياه الباردة في القطبين الشمالي والجنوبي نتيجة للاحتباس الحراري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس.

ووجدت الدراسة الحديثة، التي أجراها أكاديميون في جامعة جلاسجو، أن معظم التجمعات السمكية صارت تنتقل إلى مكان أقرب إلى القطبين أو إلى المياه العميقة، حتى تحافظ على برودة جسمها.

يشار إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يؤثر في الوظائف الحيوية لحياة الكائنات البحرية.

وكان لتغيّر المناخ تأثير كبير على النظم البيئية البحرية. كما اختفت بعض أنواع الأسماك تماماً من بعض المواقع.

وشملت الدراسة الأخيرة بحث بيانات لـ115 نوعاً من الأسماك في جميع مناطق المحيطات الرئيسة.