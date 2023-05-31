8 قصص متنوّعة بمهرجان الأفلام الكورية في أبوظبي

يحتفي مهرجان الأفلام الكورية 2023، الذي سينطلق في الثامن من يونيو المقبل في «ياس مول» بأبوظبي، بمفهوم الأخوة والقوة التي تحملها الصداقة ومعانيها التي تنبض بها أفلام من كوريا الجنوبية.

واختار المهرجان لهذا العام ثمانية أفلام متنوّعة تحكي قصصاً ملهمة. وستستهل عروض المهرجان بفيلم «الصيد» وهو فيلم تشويق وإثارة من إخراج لي جونغ جاي. كما سيعرض فيلم «مهمة.. ممكنة» من إخراج كيم هيونغ-جوو، أما «غراب الليل» فدراما من إخراج آهن تاي-جين. ومن قائمة الأعمال فيلم الأنيميشن المشهور «بورورو»، و«الاعتراف»، و«مهمة سرية 2»، والوثائقي «المتعصب»، وفيلم الخيال العلمي «الفضائي».

وقال المدير العام للمركز الثقافي الكوري، لي يونغ هيي، إن «أفلام المهرجان ستمثل كوريا ومجتمعها، ونتمنى أن تنال إعجاب الجمهور».