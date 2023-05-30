فرحة الفيل.. طرف صناعي بديلاً عن قدمه المبتورة

بدت السعادة والفرحة الغامرة على الفيل الآسيوي "شوك"، البالغ من العمر الآن 11 عاماً، بعدما تم تركيب قدم صناعية له، إثر تعرض إحدى قدميه للبتر بعدما وقع في فخاخ أحد الصيادين بكمبوديا.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن الفيل "شوك" استمرت معاناته منذ أن كان عمره عاماً واحداً، وبعد تركيب الطرف الصناعي له بات الآن قادراً على المشي والركض والسباحة بعد تركيب الطرف الصناعي له بدلاً من قدمه المبتورة.

وذكرت الصحيفة أن الطرف الاصطناعي مصنوع من المطاط المعاد تدويره، ويحتاج إلى التغيير كل ستة أشهر تقريباً مع استمرار نمو حجم الفيل.