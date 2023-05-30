أفضل ممثلة في «كان» تعود إلى تركيا.. وسط إشادات وانتقادات

عادت مروى ديزدار، الفائزة بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان كان السينمائي، إلى تركيا، أول من أمس، وقوبلت إما بتشجيع المشجعين، أو بانتقادات حادة، ما يسلط الضوء على الاستقطاب الشديد في البلاد.

ووصلت ديزدار، التي ألقت خطاباً مؤثراً عن نضال المرأة في تركيا، لدى تسلمها جائزتها في «كان» السبت الماضي، إلى إسطنبول في الوقت المناسب للإدلاء بصوتها في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو.

وقالت ديزدار لـ«رويترز» بعد الإدلاء بصوتها في مدرسة في إسطنبول، «تأثرت كثيراً بالدعم الذي أراه هنا. أنا سعيدة جداً بجلب مثل هذه الجائزة إلى بلدي... سعيدة جداً لمشاركة هذا مع جميع أخواتي».

وحصلت ديزدار على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «عن الحشائش الجافة»، الذي مثلت فيه دور معلمة في قرية نائية.

وفي خطابها في مهرجان كان، قالت ديزدار إنها لم تكن بحاجة إلى التدرب على دور المعلمة، لأنها عرفت «عن ظهر قلب منذ ولادتها» كيف تشعر هؤلاء النساء. وأثار الخطاب ردود فعل رافضة من حلفاء أردوغان ومسؤولين أتراك، واعتبروه مشوهاً لصورة بلادهم.