ضابط في شرطة دبي يتسلق أعلى قمة في شمال إفريقيا

تمكن الضابط في شرطة دبي، أحمد خليفة المزينة، من الوصول إلى أعلى قمة جبال توبقال في المملكة المغربية، التي تُعد أعلى قمة في شمال إفريقيا والوطن العربي، وأعلى قمة في سلسلة جبال الأطلس، وسابع أعلى قمة في إفريقيا، بعلو يبلغ 4167 متراً.

وعبّر الضابط المزينة عن شكره للقيادة العامة لشرطة دبي، لتشجيعها ودعمها له في تحدي نفسه، وتعزيز جاهزيته البدنية ليكون على أهبة الاستعداد لصعود قمة جبال توبقال، معرباً عن سعادته بتخطي كل العقبات ومراحل الرحلة التي استمرت لمدة 22 ساعة تسلق.

وبيّن أن الرحلة تضمنت العديد من الصعوبات، المتمثلة في انخفاض درجة الحرارة، ونقص الأوكسجين في قمة الجبل، وانخفاض الضغط الجوي، والتي تغلب عليها بفضل الجاهزية البدنية والإعداد المسبق، وتعزيز قدرته البدنية أيضاً من خلال ممارسته رياضة «الهايكنج»، التي تعتبر إحدى الرياضات المستخدمة في صعود الجبال، وتتطلب لياقة بدنية عالية، وتحدياً للصعوبات، والرغبة في المغامرة.