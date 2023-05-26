"شريحة إيلون ماسك للأدمغة"..موافقة أميركية على بدء التجارب السريرية للبشر

أعلنت "نيورالينك"، الشركة الناشئة في مجال التكنولوجيا العصبية التي شارك في تأسيسها رجل الأعمال، إيلون ماسك، الخميس، أنها حصلت على موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) لإجراء أول تجربة سريرية على البشر، وذلك على حسابها على موقع "تويتر".

وقالت الشركة في تغريدة: "هذه نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح لتقنيتنا يوما ما بمساعدة العديد من الأشخاص".

وأضافت: "التوظيف ليس مفتوحا بعد في تجربتنا السريرية. سنعلن عن المزيد من المعلومات حول هذا الأمر قريبا".

وذكر موقع "سي إن بي سي"، الخميس، أن شركة "نيورالينك" تُخطط لوضع غرسات بحجم العملة المعدنية في أدمغة البشر، تسمى "لينك"، بهدف السماح للعقل البشري بالتحكم في الأجهزة الإلكترونية المعقدة باستخدام الإشارات العصبية فقط، ما سيُساعد الأشخاص المصابين بالشلل الكامل على استعادة التواصل مع أحبائهم عن طريق تحريك هذه الإشارات العصبية والكتابة بعقولهم.