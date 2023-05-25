تحذير أميركي من مخاطر وسائل التواصل على صحة الشباب النفسية

حذر أعلى مسؤول طبي في الولايات المتحدة، من أن الشبكات الاجتماعية قد تتسبب في «آثار ضارة جداً» على الصحة النفسية للأطفال والمراهقين، داعياً عمالقة التكنولوجيا، في تقرير نُشر أول من أمس، إلى التحرك حيال هذه المخاطر.

وقال مدير هيئة الصحة العامة في الولايات المتحدة، فيفيك مورثي، «نمرّ بأزمة وطنية فيما يتعلق بصحة الشباب النفسية، وأخشى أن تكون وسائل التواصل محركاً رئيساً لهذه الأزمة، وهو أمر يجب أن نعالجه بصورة عاجلة».

ورأى في التقرير الواقع في 19 صفحة، أن ثمة حاجة إلى مزيد من الدراسات «للتوصل إلى فهم أفضل لتأثيرات وسائل التواصل» في الشباب. وأوضح وجود صلة بين استخدام الشبكات الاجتماعية وظهور أعراض الاكتئاب.

وأكد أن الشبكات قد تشكّل خطراً أكبر على المراهقات.