غرامة كبيرة على مطعم دمّر موقع تعشيش سلاحف

حُكِم على مطعم قائم منذ عقود بالقرب من شاطئ غراند آنس، في أرخبيل غوادلوب الفرنسي، بمنطقة البحر الكاريبي، بدفع غرامة قدرها 375 ألف يورو لتدميره موقع تعشيش للسلاحف البحرية.

وأشارت السلطات المحلية والمكتب الفرنسي للتنوع الحيوي، في بيان مشترك صدر الإثنين الماضي، إلى أن مطعم «لو كاراكولي» أُلزِم «دفع غرامة قدرها 375 ألف يورو، وإعادة الموقع إلى ما كان عليه، وإزالة منشآته عن الشاطئ في غضون ثلاثة أشهر، مع دفع 1500 يورو كغرامة يومية».

ونفذت شركة «كاراكولي بيتش آند سبا» أشغالاً عام 2019 لتوفير «منظر خلاب للبحر»، بعد توسيع المنشأة في المجال العام. غير أن «هذه الأعمال أضرت النباتات الطبيعية».

ورأى مفتشو المكتب الفرنسي للتنوع الحيوي في تلك الأعمال «اعتداءً على موئل محمي، وشاطئ تعشيش للسلاحف البحرية».