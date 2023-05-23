مقتل شخص بانفجار قنبلة ورثها عن جده

توفي رجل من ولاية إنديانا بعد انفجار قنبلة يدوية كان قد ورثها عن جده.

وبحسب منشور من إدارة شرطة مقاطعة ليك، استجاب الضباط لنداء الانفجار ليلة السبت الماضي في مجتمع بحيرات «فور سيزونز».

وحصل الانفجار حينما كانت أسرة الضحية تبحث في متعلقات جدهم التي تركها لهم ومن بينها القنبلة.

وقال الشريف أوسكار مارتينيز جونيور في بيان «ورد أن شخصا ما سحب دبوس الجهاز فانفجرت القنبلة»

وإضافة إلى وفاة الشخص أصيب طفلا الرجل وشابة تبلغ من العمر 18 عامًا وتم نقلهما إلى مستشفى قريب.

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن عددا من عائلات المنطقة عثروا على قنابل عبوات ناسفة في ممتلكات والديهم أو أجدادهم الذين كانوا قدامى المحاربين العسكريين، حيث جلب بعضهم وهم من المحاربين القدامى المتفجرات كتذكارات من الحربين العالميتين الأولى والثانية، والحرب الكورية، وحرب فيتنام، وحرب الخليج.

وطالبت السلطات إن أي شخص يعثر على قنبلة يدوية أو ذخائر متفجرة أخرى يجب أن يبتعد عنها والاتصال بالطوارئ في الحال.