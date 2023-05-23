تصميمات مصرية قديمة تعود للحياة بلمسة الذكاء الاصطناعي

يلتقي التاريخ والتكنولوجيا عبر علامة تجارية مصرية تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي، لتبث الحياة في تصميمات فساتين وحُلي مستوحاة من مصر القديمة.

الشركة المبتكرة، التي يطلق عليها اسم «توتيرا»، تجمع بين إبداعات المصممين والأدوات التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لإنتاج التصميمات. وقالت مديرة الإنتاج بالشركة نرمين أبوالوفا، إن «الذكاء الاصطناعي يساعدنا في عمل تصميم، إذ نطرح الفكرة عليه، ليخرج هذا بشكل مرسوم، بكل التفاصيل».

ويرى مؤسسو الشركة أن استخدام الذكاء الاصطناعي وفّر عليهم الكثير من الوقت، دون الحاجة إلى توظيف المزيد من العاملين. كما استخدمت الشركة التكنولوجيا لعرض مجموعاتها، ودشنت عرض أزياء افتراضياً لتصميماتها على «ميتافيرس».