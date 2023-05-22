«الغيتار الأسود المحطم» يُباع بـ600 ألف دولار

بيع غيتار حطّمه على المسرح كورت كوبين، أحد أعضاء فرقة «نيرفانا»، بـ600 ألف دولار، وهو مبلغ فاق سعره التقديري بمرات عدة، حسب دار «جوليانز» للمزادات.

والغيتار الأسود، وهو من نوع فيندر ستراتوكاستر، أعيد جمع أجزائه، لكنّ العزف عليه لم يعد ممكناً، كما أنه موقّع من أعضاء الفرقة الثلاثة خلال فترة شهرتهم العالمية.

ولفتت دار «جوليانز» إلى أنها توقّعت أن يُباع الغيتار بـ60 ألف دولار في المزاد الذي انعقد بهارد روك كافيه في نيويورك. وأضافت في بيان: «إلا أن الآلة الموسيقية بيعت مقابل 595 ألف دولار»، واصفة هذا المبلغ بـ«المذهل».

وأشار كودي فريدريك من دار «جوليانز»، إلى إمكانية رؤية الكسور والأضرار التي طالت الغيتار نتيجة تحطيمه على المسرح. وأضاف: «كورت كوبين كان غاضباً عندما كان يعزف على خشبة المسرح، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال الطريقة التي تعامل بها مع آلاته الموسيقية».

وكان كوبين مدمناً على المخدرات ويعاني اكتئاباً، كما أن علاقته مع زوجته كورتني لوف، كانت مضطربة. وانتحر في أبريل عام 1994. وتضمّن المزاد قطعاً تذكارية تعود إلى مسيرة إيدي فان هالين، وإلفيس بريسلي، وفريدي ميركوري، وبيل وايمان، وجانيت جاكسون.