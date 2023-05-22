الكاتب البريطاني مارتن أميس يغيب عن 73 عاماً

توفي الروائي البريطاني مارتن أميس، الجمعة الماضية، داخل منزله في فلوريدا عن 73 عاماً، كما أفاد قائمون على جائزة «بوكر» الأدبية وعدد من وسائل الإعلام.

وأشارت المؤسسة التي تمنح الجائزة الأدبية البريطانية المرموقة إلى أنّ أميس «كان أحد أكثر المؤلفين الذين حظوا بإشادة مدى الأعوام الـ50 الماضية».

وقالت زوجته الكاتبة إيزابيل فونسيكا لصحيفتي «نيويورك تايمز» و«غارديان» إن مؤلف كتاب «المال.. المال» (1984) و«حقول لندن» (1989) مات بعدما تدهورت حالته نتيجة إصابته بسرطان المريء.

وتوفي أميس تزامناً مع عرض فيلم مستوحى من كتابه «منطقة الاهتمام» (2014) في مهرجان كان السينمائي. والفيلم يحمل عنوان الكتاب نفسه، ومن إخراج جوناثن غليزر.

ومارتن أميس المولود 1949 في ويلز، برز اسمه في الأدب الروائي البريطاني خلال ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته، واشتهر بأسلوبه القاتم والقاسي.

ومن بين ما ألّفه كتاب «الطائرة الثانية»، الذي يتناول حادثة 11 سبتمبر، ويضم مقالات وأخباراً عن الواقعة.

ورُشّح الروائي البريطاني الذي كتب نحو 10 روايات لنيل جائزة بوكر مرتين، الأولى عام 1991 عن «سهم الزمن»، والثانية عام 2003 عن «كلب أصفر».

ووصفته صحيفة «ذي تايمز» عام 2008 بأنه واحد من أعظم 50 كاتباً بريطانياً منذ عام 1945.