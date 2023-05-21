كويكب كبير بحجم «طائرة تجارية» يمر أمام الأرض.. اليوم

من المتوقع أن يمر كويكب يحمل اسم «2023 جيه كيه» بسرعة أمام الأرض، اليوم، وستكون المسافة بينه وبين الأرض نحو مليون ميل.

ووفقاً لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، يبلغ «2023 جيه كيه» حجم طائرة تجارية تقريباً.

وهناك كويكب آخر يسمى «جيه دي 4» سيمر أيضاً، اليوم، وهو في حجم «2023 جيه كيه» تقريباً. ولكن المسافة بينه وبين الأرض ستكون تقريباً ضعف المسافة بين «2023 جيه كيه» والأرض.

ووفقاً لما قالته «ناسا»: «يضرب كويكب في حجم سيارة الغلاف الجوي للأرض مرة في السنة تقريباً، ليشكل كرة هائلة من اللهب ويحترق قبل أن يصل إلى السطح».

ولكن قبل 65 مليون عام، قضى كويكب بحجم جبل على الديناصورات، ومعظم صور الحياة الأخرى التي كانت على الأرض.