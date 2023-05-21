دراسة: البشر بدأوا تقبيل بعضهم قبل 4500 سنة

خلصت دراسة حديثة إلى أن أقدم السجلات التي تُظهر التقبيل عنصراً من عناصر الرومانسية يعود إلى 4500 عام، أي قبل 1000 عام مما كان يُعتقد في السابق.

وأظهرت الدراسة الجديدة، التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة «ساينس»، أن التقبيل ربما كان منتشراً على نطاق واسع حتى في العالم القديم.

ويقدم هذا البحث دليلاً على أن «التقبيل تم توثيقه في بلاد ما بين النهرين القديمة ومصر»، منذ عام 2500 قبل الميلاد على الأقل.

وقال ترويلز بانك أربول: «إنه بدأ مع شريكته في البحث، صوفي لوند راسموسن، دراسة انتشار الأمراض بسبب التقبيل».

وخلص الباحثان إلى أن أحدث الدراسات استشهدت بمصدر من الهند، يرجع تاريخه إلى نحو عام 1500 قبل الميلاد، باعتباره أول إشارة إلى «التقبيل الرومانسي».