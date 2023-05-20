وفاة رجل بريطاني هاجمه كلب

أعلنت الشرطة البريطانية وفاة رجل في الثلاثينيات من عمره بعد أن هاجمه كلب "خارج عن السيطرة" في مدينة ويغان، شمالي إنكلترا وفقا لما ذكرت صحيفة "إندبندنت"

وذكرت شرطة أن الضحية يدعى، جوناثان هوغ، في حين قالت عائلته إن الراحل كان شخصا محبوبا ولطيفا.

وكانت دورية مسلحة من عناصر الشرطة قد عمدت إلى السيطرة الكلب قبل التخلص منه "بطريقة إنسانية"، نظرا للخطر الشديد الذي يشكله على الناس.

وأعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عامًا للاشتباه في أنه كان مسؤولا عن "كلب خارج عن السيطرة بشكل خطير" مما تسبب في إصابة أدت إلى الوفاة.

وقال مدير المباحث في ويغان، سيمون هيرست : "نحن ندرك أن هذا الحادث سوف يسبب قلقًا محقا في مجتمعنا المحلي، ونود أن نطمئن الجمهور بأننا اكتشفنا كل السبل الممكنة لتوفير الحماية للسكان".