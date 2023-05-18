بريان آدامز في دبي مجدداً

يعود النجم بريان آدامز أحد أشهر الموسيقيين وصاحب ألبومات من بين الأعلى مبيعاً في العالم، إلى دبي في الرابع من نوفمبر المقبل، ليحيي حفلاً في قاعة كوكا كولا أرينا ضمن جولته العالمية.

وتأتي جولة بريان آدامز دعماً لألبومه الـ15 So Happy It Hurts، الذي أطلقه في 11 من مارس 2022، ورشح للحصول على أفضل أداء لموسيقى الروك، ضمن أحدث نسخة من جوائز غرامي 2023.

وحصل المغني وكاتب الأغاني الكندي برايان آدامز على العديد من الألقاب والجوائز.