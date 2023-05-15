«با داوا» على قمة جبل «إيفرست» للمرة الـ 26

وصل باسانج داوا شيربا، الذي يُعرف باسم «با داوا »، قمة جبل إيفرست للمرة الـ26، ليتساوى مع زميله المرشد كامي ريتا شيربا في تحقيق هذا الرقم القياسي.

وقال مسؤول الاتصال الحكومي الموجود في معسكر بسفح الجبل، كيملال جاوتام، إن «(داوا - 46 عاماً) وصل إلى قمة أعلى جبل في العالم، صباح أمس، وهو الآن يهبط من القمة».

ووفقاً لقاعدة بيانات الهيمالايا، التي تحتفظ بسجلات التسلق في جبال الهيمالايا بنيبال، فإن «با داوا

» تسلق القمة 25 مرة في السابق، من بينها مرتان خلال عام 2022.

ويتساوى «با داوا» الآن مع الرقم الذي حققه كامي ريتا شيربا، الذي تسلق القمة 26 مرة في مايو الماضي، ويبلغ من العمر 52 عاماً. ويعمل كامي ريتا حالياً مرشداً مع فريق أميركي، ويسعى إلى كسر رقمه القياسي بتسلق القمة للمرة الـ27.