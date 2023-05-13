تسريب بيانات الآلاف من موظفي الحكومة الأمريكية

قالت مصادر مطلعة إن عملية تسلل إلكتروني استهدفت وزارة النقل الأميركية تسببت في الكشف عن المعلومات الشخصية لما يصل إلى 237 ألفا من موظفي الحكومة الاتحادية الحاليين والسابقين، وفقاً لوكالة «رويترز».

واستهدف التسلل أنظمة معالجة مستحقات برنامج «ترانسرف» للنقل الذي يسدد بعض تكاليف انتقالات موظفي الحكومة. ولم يتضح إن كانت أي معلومات شخصية للموظفين قد استخدمت لأغراض إجرامية.

وأخطرت وزارة النقل الكونغرس أمس (الجمعة) في رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها «رويترز» بأن تحقيقها الأولي في اختراق البيانات خلص إلى أن «التسلل اقتصر على أنظمة معينة في الوزارة تستخدم في مهام إدارية، مثل معالجة مستحقات انتقالات الموظفين».