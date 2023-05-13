علماء فلك يكتشفون أكبر انفجار كوني يتم رصده على الإطلاق

اكتشف علماء فلك أكبر انفجار كوني يتم رصده إطلاقاً.

ويزيد الانفجار توهجاً بأكثر من 10 مرات عن أي «سوبر نوفا» (مستعر أعظم)، وثلاث مرات عن أشد حدث اضطراب للمد والجزر توهجاً، الذي يسقط خلاله نجم في ثقب أسود فائق الضخامة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

ويستمر الانفجار، المعروف باسم «إيه بي 2021 إل دابليو إكس»، حالياً منذ أكثر من ثلاث سنوات، مقارنة بتوهج مرئي يدوم شهوراً قليلة في أغلب نجوم «سوبر نوفا». ويعتقد علماء الفلك، بقيادة جامعة ساوثهامبتون، أن الانفجار ناجم عن سحابة غازية كبيرة من المحتمل أن تكون أكبر من الشمس آلاف المرات، مزقها ثقب أسود فائق الضخامة بعنف.