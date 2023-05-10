فرقة الروك «صم 41» تودّع جمهورها: سنتفكك

أعلنت فرقة الروك الكندية «صم 41» أنها ستتفكك بعد صدور ألبومها الأخير وانتهاء جولتها الموسيقية العالمية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس.

وقالت الفرقة المعروفة بأغنياتها الناجحة مثل «إن تو ديب» و«فاتليب»، إنها ستظل «ممتنة إلى الأبد» لمعجبيها، وستكون متحمسة للمستقبل.

وتشكلت الفرقة في أونتاريو بكندا عام 1996، وطرحت سبعة ألبومات موسيقية ذات أنماط مختلفة.

وأكدت الفرقة في بيان لها نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن ألبومها الثامن «هيفن آند هيل»، سيكون الأخير.

وأضافت: «من الصعب التعبير عن الحب والاحترام الذي يغمرنا تجاه معجبينا، إذ حظينا كفرقة ببعض أفضل لحظات حياتنا».