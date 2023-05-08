«الشيخ الأخضر»: علينا ألا نبذّر خيرات الأرض

اعتبر الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، المستشار البيئي لحكومة عجمان، والملقب بـ«الشيخ الأخضر»، لجهوده العالمية في حماية البيئة، أن الإنسان يتحمل مسؤولية كبيرة ألقيت على عاتقه، وهي مسؤولية رعاية الأرض والعناية بمواردها، مشيراً إلى أننا كبشر أمناء على خيرات الكون، فعلينا ألا نبذِّرها أو نضيعها. وأطلق دعوة: «لنحسن إلى من أحسن إلينا، لتبقى الأرض جميلة وخضراء، وتبقى حياتنا سعيدة ومستقرة».

جاء ذلك خلال جلسة «بين الطبيعة والإنسان»، التي عقدت ضمن فعاليات الدورة الـ14 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، وتحدث خلالها الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي، وأدارها الإعلامي منذر المزكي.

وأشاد الشيخ عبدالعزيز النعيمي بدور الإمارات في حماية البيئة، مشيراً إلى أنها تقود المنطقة والعالم في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وهذا يتجلى في استضافتها لأحد أهم المؤتمرات العالمية في هذا المجال، وهو مؤتمر المناخ (كوب 28)».