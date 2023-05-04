دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية

أظهر بحث جديد أن مدى جودة مدرستك الثانوية قد يؤثر على مستوى مهاراتك المعرفية في وقت لاحق في الحياة.

وجدت دراسة أجريت على أكثر من 2200 من البالغين الأميركيين الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في الستينات أن أولئك الذين ذهبوا إلى مدارس عالية الجودة يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل بعد 60 عاماً، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز».

وجد الباحثون أن الالتحاق بمدرسة مع المزيد من المعلمين الحاصلين على تدريب مهني كان أوضح مؤشر على الإدراك اللاحق للحياة.

كانت جودة المدرسة مهمة بشكل خاص للمهارات اللغوية في وقت لاحق من الحياة.

استخدم البحث دراسة استقصائية أجريت عام 1960 لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وبيانات المتابعة التي تم جمعها في دراسة Project Talent Aging Study.

ودرس الباحثون العلاقة بين ستة مؤشرات للجودة المدرسية ومقاييس الأداء المعرفي بما في ذلك اختبارات اللغة والذاكرة والانتباه.

شارك المشاركون في الاختبارات عبر الهاتف، بعد 58 عاماً من تركهم المدرسة الثانوية.