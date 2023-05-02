غياب «كريستيان ديور السوفييت» عن 85 عاماً

رحل، أول من أمس، مصمم الأزياء الروسي فياتشيسلاف (سلافا) زايتسيف، الملقب بـ«كريستيان ديور السوفييت»، كما أفادت ناطقة باسم داره للأزياء في موسكو.

وقالت كيرا بورنينا لوكالة «فرانس برس»، إن زايتسيف توفي عن 85 عاماً، مشيرة إلى أنه «عندما جمع أصدقاءه لمناسبة عيد ميلاده في مطلع مارس الماضي، كان واضحاً أنّه كان ضعيفاً جداً».

وأشادت القناة الأولى الروسية «بيرفي كانال» العامة بزايتسيف الذي «طبع الموضة السوفييتية والروسية لعقود»، واصفة إياه بـ«مبتكر لم يكن يخشى التجارب الجريئة». وعُرف المصمّم باستخدامه في فساتينه نقشة الأزهار التي تشتهر بها الشالات الروسية.

وقدمّ زايتسيف الذي نشأ في إيفانوفو، التي تقع إلى الشمال الشرقي من موسكو، عروض أزياء في باريس ونيويورك وطوكيو.