فعاليات دبي: استعدوا لشهر حافل بالمهرجانات والطرب

تحفل أجندة دبي خلال الشهر الجاري بمجموعة مميزة من الفعاليات المشوقة في أنحاء المدينة، والتي ترضي كل الأذواق والأعمار، ومن بينها مهرجان دبي للكوميديا، ومهرجان دبي للمأكولات، والحفل الموسيقي لأميرات ديزني، علاوة على حفلات موسيقية لنجوم عرب وأجانب. وتتضمن الفعاليات خيارات بالجملة، من بينها الأمسيات الموسيقية، والكوميدية المليئة بالضحك، وقضاء يوم عائلي على الشاطئ وتذوق أطباق فاخرة من مأكولات الشارع، أو تجربة عشاء مميز في أحد المطاعم الراقية بميزانية تناسب الجميع، وغيرها.

طعام على الشاطئ

ويستعرض مهرجان دبي للمأكولات في دورته العاشرة، فنون الطهي المختلفة في المدينة مع فعالياته التي تستمر حتى السابع من مايو الجاري، إذ يمكن للزوار الاستمتاع بأفضل تجارب الطهي، وتذوق الطعام ضمن قوائم طعام خاصة ومحدودة الإصدار، إضافة إلى جولات طعام برفقة الخبراء، إلى جانب حصص طهي بإشراف أبرز الطهاة، وجلسات احتفالية مميزة. ويحتفي المهرجان بفنون الطهي، ويسلط الضوء على أشهى الأطباق لدى المطاعم الفاخرة، إلى جانب المأكولات الشعبية و«الجواهر الخفية». كما تنظم فعالية كانتين الشاطئ برعاية اتصالات من e& على شاطئ جميرا لتقدم تجارب طعام متنوعة، وأجواء ترفيهية. في حين تقدم مطاعم شهيرة في دبي وجبات مميزة بـ10 دراهم فقط للطبق الواحد طيلة أيام المهرجان. واحتفالاً بالدورة العاشرة، يشهد هذا الموسم من مهرجان دبي للمأكولات مشاركة أكثر من 50 مطعماً من أفضل المطاعم في المدينة خلال أسبوع دبي للمطاعم، إذ يمكنكم الاستمتاع بوجبات غداء خاصة مكونة من طبقين بأسعار تبدأ من 95 درهماً للشخص، وعشاء من ثلاثة أطباق بأسعار تبدأ من 150 درهماً، لذا على عشاق المذاقات الاستعداد لاستكشاف أشهى الأطباق التي تقدمها المدينة، إذ يعد المهرجان أفضل فرصة لتجربة المطاعم الراقية، أو إشباع الفضول وتجربة نكهات جديدة من أي مطبخ حول العالم.

ويقدم كرنفال الطهي الشهير «وات ذا فود» والذي يعود بإصدار أكبر وأكثر تنوعاً هذا العام في السركال أفنيو يومي السادس والسابع من مايو الجاري، ويمكن الدخول إليه مجاناً، ويضم مجموعة مأكولات واسعة من أنحاء العالم، إلى جانب العديد من تجارب الطعام مع «مائدة الشيف» برفقة الشيف هادرين، وأكشاك الطعام. ترفيه لا محدود وخلال الشهر الجاري ستصدح الموسيقى في المدينة، ويمكن الاستمتاع بترفيه لا محدود مع مجموعة من العروض الكوميدية والحفلات الحماسية. وتستضيف «دبي أوبرا» بعد غد حفل أسطورة الموسيقى الروسي، دينيس ماتسويف الذي سيقدم سلسلة من المؤلفات الكلاسيكية، مع روائع موتسارت وبيتهوفن وتشايكوفسكي ورخمانينوف، بأسلوب ارتجالي مميز وبراعة. وأما الجمعة المقبلة فيمكن قضاء أمسية فنية مع سلطان الطرب جورج وسوف إلى جانب فنان البوب اللبناني آدم، وذلك في دبي أوبرا. وسيشدو وسوف مجموعة من أجمل أغنياته مثل «مهلك تمهل يا ملك»، و«حلف القمر»، و«كلام الناس» وغيرها. وتزامناً مع احتفال شركة «ديزني» بـ100 عام من العجائب، أنتم على موعد مع الحفل الموسيقي «أميرات ديزني»، إذ يمكنكم استعادة ذكريات الطفولة في عالم ساحر، في السادس والسابع من الشهر الجاري في كوكاكولا أرينا، مع أكثر من 30 أغنية كلاسيكية شهيرة من «ديزني».

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