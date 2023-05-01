سرقة متجر فاخر بباريس.. في وضح النهار

ذكرت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، أمس، نقلاً عن معلومات شرطية، أن عملية سطو وقعت، أول من أمس، في وضح النهار، لسرقة متجر مجوهرات «بولغاري» الفاخر، أسفرت عن حصول اللصوص، الذين كانوا يركبون درّاجات نارية، على ملايين الدولارات.

وذكرت الصحيفة أن ثلاثة رجال كانوا يقودون درّاجات نارية أمام متجر المجوهرات الأنيق، الذي يوجد في ميدان «فاندوم» بباريس.

وبينما كان أحد الجناة يقف للحراسة، دخل المتجر الاثنان الآخران، اللذان كانا مسلحين بسلاحين على الأقل. وضرب أحدهما أحد أفراد الأمن على رأسه بمسدس وأخرجه من المكان. ثم جمع الجناة أكبر عدد ممكن من قطع المجوهرات، وأسرعوا على متن الدرّاجات النارية التي كانت تحمل لوحات أرقام زائفة.