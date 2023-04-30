مواقع سياحية في الصين.. كاملة العدد

أفاد تلفزيون الصين المركزي أمس، بأن حركة السفر ارتفعت بنسبة 151.8% في اليوم الأول من عطلة عيد العمال التي تستمر خمسة أيام، مقارنة باليوم نفسه من العام الماضي.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن عدد الرحلات الجوية والبرية وعبر الممرات المائية والسكك الحديدية ارتفع إلى 56.99 مليوناً في اليوم الأول من العطلة التي تستمر حتى الأربعاء الماضي.

كما نفدت تقريباً كل تذاكر دخول بعض المواقع السياحية الشهيرة خلال العطلة. ولا توجد تذاكر متبقية لزيارة قطاع بادالينغ من سور الصين العظيم في بكين يومي الأول والثاني من مايو المقبل.

وأفادت الإذاعة الوطنية الصينية أمس، بأن تذاكر متنزه ديزني في شنغهاي مبيعة حتى الثلاثاء المقبل، ونفدت تذاكر منتجع يونيفرسال في بكين.