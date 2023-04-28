كويتى يتسبب بمقتل خادمة خلال "الاستعراض" بسيارته

تسبب شاب في الكويت بمقتل خادمة بعد قيامه بالاستعراض بسيارته بين المنازل في أحد الأحياء.

ودهس الشاب بسيارته العاملة المنزلية خلال تواجدها في الشارع أمام أحد المنازل، حيث فقد السيطرة على سيارته لتنقلب به .

وذكر حساب "المجلس" الإخباري الكويتي، أن العاملة المنزلية تعرضت لإصابات بليغة نتيجة تعرضها للدهس من الشاب المستهتر أدت إلى وفاتها في وقت لاحق.

وانتشر مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر سيارة الشاب بعد حدوث الواقعة، وقد انقلبت وسط أحد الشوارع وقد تصاعد منها الدخان.