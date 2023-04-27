محمد رمضان عن ملك المغرب: "رجل عظيم تشرفت بصداقته وإنسان بسيط جدًا جدا جدًا فوق الخيال"

كشف الفنان المصري محمد رمضان عن الصداقة التي تجمعه بالملك المغربي محمد السادس، مؤكدًا أنه "رجل عظيم وقد تشرفت بصداقته"، مبينًا أنه رجل يمتاز بالحس الفني والبساطة.

وقال رمضان خلال استضافته في برنامج "صاحبة السعادة" مع إسعاد يونس: "الشعب المغربي شعب عظيم، وجلالة الملك رجل عظيم، وأتشرف بصداقته، ورجل فنان، وإنسان بسيط جدًا جدا جدًا فوق الخيال".

كما أعلن رمضان عن تحضيره لأغنية مع أغلى وأغنى "رابر" في العالم، وفق تعبيره، وهو المغني "فيوتشر"، مؤكدا أن تعاون "فيوتشر" معه، هو الأول مع فنان عربي.

وأضاف أنه "لم يقم بدفع أي مبلغ مالي للفنان العالمي، ولم يفعل هو ذلك"، معلقًا بالقول: "لا أنا دافعله دولار ولا هو دافعلي دولار، هو شايف إنه محمد رمضان مكسب في الميدل إيست، وأنا شايف إنه مكسب ليّا في العالم كله، زي ما عملت مع ميتر جيمس بقيت معروفًا في فرنسا والعالم كله". ولفت إلى أن المغني "ميتر جيمس" أصبح معروفًا بعد مشاركته أغنية، حيث تم طلبه فيما بعد للأغنية الرسمية لكأس العالم في قطر.

واعتبر الفنان المصري أن المغني أسرع وصولًا للجمهور، وأكثر انتشارًا من الممثل، قائلًَا: "المغني شعبيته 10 أضعاف الممثل".

وأرجع محمد رمضان السبب في ذلك، إلى أن المغني أقرب للجمهور من الممثل، لأن الناس تحتاج إلى التلفاز أو التوجه إلى المسرح كي ترى الممثل، بينما يصل المغني للناس بطرق سهلة مثل السيارة أو النادي الرياضي أو حتى أثناء الاستحمام، مشيرًا إلى أن أهمية المغني تأتي بسبب ارتباطه بذكريات الناس، مقارنة بالممثل.

وأوضح أن سبب احترافه الغناء إلى جانب التمثيل، شعوره أن الجمهور أحبه في الغناء، الأمر الذي دفعه للمتابعة في النمط الذي يقدمه.